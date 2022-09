Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Kriminalpolizei ermittelt nach Sachbeschädigung durch Feuer

Ratzeburg (ots)

07. September 2022 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 05.09.2022 - Mölln

Am Montagabend (05.09.2022) haben Unbekannte in einem Vorraum einer türkischen Moschee, in der Hauptstraße in Mölln, an einer Magnetwand befestigte Papiere/Flyer in Brand gesetzt und dadurch einen Schaden verursacht.

Gegen 17.55 Uhr löste in dem Vorraum der Moschee ein Brandmelder aus, so dass Besucher der Einrichtung darauf aufmerksam wurden und einen stark verqualmten Raum wahrnahmen. Nach bisherigen Erkenntnissen haben Unbekannte dort befestige Papiere/Flyer entzündet, so dass diese gelb-bräunliche Verfärbungen auswiesen. Spuren von Ascheresten waren ebenfalls ersichtlich. Über die angebrannten Papiere/Flyer hinaus ist kein weiterer Schaden entstanden.

Die Kriminalpolizei in Ratzeburg führt die Ermittlungen und sucht nach Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 04541/809-0 bei den Beamten zu melden.

