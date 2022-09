Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Schwertransport durchbricht die Mittelschutzplanke - Vollsperrung der BAB 24

Ratzeburg (ots)

07. September 2022 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 06.09.2022 - BAB 24 Schwarzenbek/Grande

Gestern Abend (06.09.2022) gegen 22.15 Uhr, kam auf der BAB 24 in Fahrtrichtung Hamburg, in Höhe der Anschlussstelle Schwarzenbek/Grande, der Nachläufer eines Großraum-und Schwertransports aufgrund eines technischen Defektes nach links von der Fahrbahn ab. Er durchbrach die Mittelleitplanke und blieb in diesem Bereich stehen.

Verletzt wurde zum Glück niemand.

Die BAB 24 wurde aufgrund dessen im Bereich der Unfallstelle in Fahrtrichtung Hamburg voll gesperrt, in Fahrtrichtung Berlin einspurig vorbeigeführt.

Aufgrund der umfangreichen Bergungsarbeiten wird die Sperrung bis in den Vormittag andauern. Die Auswirkungen und die Behinderungen des laufenden Berufsverkehres auf den ausgewiesenen Umleitungsstrecken sind erheblich.

Der transportierte Flügel (74 Meter) der Windkraftanlag, die Bergung der Zugmaschine und des Nachläufers sind nun abgeschossen. Aktuell werden nun Reinigungsarbeiten durchgeführt sowie die Reparatur der Mittelschutzplanke.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell