POL-RZ: Diebstahl eines hochwertigen Pkw

Ratzeburg (ots) - 05. September 2022 | Kreis Stormarn - 04.09.2022 - Zarpen Am 04.09.2022, gegen 12.50 Uhr, kam es zu einem Brand in der Lübecker Straße in Zarpen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte bereits ein Carport in voller Ausdehnung. Ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus konnte noch verhindert werden. Dennoch wurde durch die starke Hitzeeinwirkung das Mehrfamilienhaus in Mitleidenschaft gezogen. Zur Brandursache können noch keine Angaben ...

mehr