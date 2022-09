Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Komplettentwendung zweier Fahrzeuge - Kriminalpolizei ermittelt

Ratzeburg (ots)

05. September 2022 | Kreis Stormarn - 03.-05.2022 - Todendorf / Glinde

Bereits seit den frühen Samstagmorgen (03.09.2022) fehlt von einem Range Rover Velar aus Todendorf jede Spur. Das graue Fahrzeug mit Oldesloer Kennzeichen wurde in der Zeit von 00.00 Uhr bis 09.00 Uhr aus einem Carport in der Straße Am Hofplatz entwendet. Der Schaden wird hier auf ca. 45.000 Euro geschätzt.

In der Nacht von Sonntag (04.09.2022) auf Montag (05.09.2022) ist es in der Straße Am Walde in Glinde zu dem zu einer Komplettentwendung eines 7'er BMW gekommen. Der mattschwarz folierte Wagen mit Oldesloer Kennzeichen wurde in der Zeit zwischen 20.30 Uhr bis 05.45 Uhr entwendet. Der Schaden hier wird auf ca. 35.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei in Ratzeburg führt die Ermittlungen und sucht Zeugen, die Angaben zum Verblieb der Fahrzeuge machen können. Wer zudem verdächtige Personen oder Beobachtungen in den Tagen zuvor in Todendorf und Glinde gemacht habe, melde sich bitte bei den Beamten unter der Telefonnummer 04541/809-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell