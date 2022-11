Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung am Pavillon durch Farbschmierereien

Irrel (ots)

In der Zeit vom 04.11.2022, 12:00 Uhr bis zum 11.11.2022, 12:30 Uhr, wurde ein Pavillon in der Hautpstraße in Irrel durch bislang unbekannte Personen mit Hakenkreuzen beschmiert. Die Polizei Bitburg ermittelt wegen Sachbeschädigung sowie der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. ZeugInnen, die Angaben zu den Verursachern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Bitburg in Verbindung zu setzen.

