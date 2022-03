POL-PDPS: Trunkenheitsfahrt mit Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Zweibrücken (ots) - Am 25.03.22 kurz vor 20.00 Uhr wurde in der Max-Planck-Straße in Zweibrücken eine Verkehrskontrolle eines PKW durchgeführt. Im Rahmen der Kontrolle konnte dann festgestellt werden, dass der 46-jährige Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. |pizw Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Zweibrücken Pressestelle Telefon: ...

