Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Zweibrücken (ots)

Am 25.03.22 kurz nach 09.00 Uhr kam es in der Hofenfelsstraße in Zweibrücken zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person. Eine 60-jährige Dame wollte offenbar mit ihrem blauen Skoda Fabia auf der Straße wenden, als sie einen 66-jährigen Mann auf dessen Motorrad aus entgegenkommender Richtung übersah. Der Motorradfahrer konnte nicht mehr ausweichen und fuhr in die Beifahrerseite des PKW. In Folge der Kollision entstand ein Gesamtschaden von insgesamt ca. 1.500 Euro. Zudem zog sich der Motorradfahrer in Folge des Sturzes eine Beckenfraktur, eine ausgekugelte Hüfte sowie eine leichte Kopfverletzung zu. |pizw

