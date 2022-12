Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Radfahrer fährt gegen Bus und flüchtet - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Am Mittwochabend gegen 21:30 Uhr fuhr ein Linienbus auf der Mönchgasse von der Hauptstraße kommend in Richtung B37. Im Bereich der Kreuzung zur Oberen Neckarstraße fuhr der Radfahrer neben dem Bus und verlor die Kontrolle. Hierbei blieb er am Bus hängen und stürzte. Nach dem Unfall richtete sich der Mann auf und flüchtete von der Unfallstelle. Die Person kann bisher lediglich als männlich, mit weißem Fahrrad, beschrieben werden. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter Tel.: 06221/1857-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell