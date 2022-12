Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: B39, Sinsheim-Dühren/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrzeugführer wird beim Absichern seines Unfallfahrzeugs verletzt

B39, Sinsheim-Dühren/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwoch gegen 12 Uhr fuhr ein 45-jähriger Mann mit seinem Opel auf der B39 von Sinsheim in Richtung Eschelbach. Nach derzeitigem Kenntnisstand verlor der Mann auf der schneebedeckten Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit der Leitplanke. Der Mann stieg daraufhin aus, um die Unfallstelle abzusichern. In diesem Moment kollidierte ein 60-jähriger LKW-Fahrer mit dem auf der Fahrbahn stehenden Opel, welcher weiter in Richtung Leitplanke geschoben wurde. Hierdurch wurde das Bein des Mannes eingeklemmt. Der Mann wurde mit schweren Verletzungen in ein naheliegendes Krankenhaus eingeliefert. Der Gesamtschaden liegt bei 5.000 Euro.

