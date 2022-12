Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Reilingen, Rhein-Neckar-Kreis Brand von recyclten Auto-E-Akkus

Reilingen, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem Brand von recycelten E-Akkus wurde das Polizeirevier Hockenheim in der vergangenen Nacht, gegen 03.15 Uhr in Reilingen gerufen. Auf dem Betriebsgelände einer Firma in der Industriestraße kam es aus bislang unbekannter Ursache zum Brand von sechs Tonnen alter Autoakkus, welche außerhalb des Firmengebäudes gelagert waren. Durch die Feuerwehren Reilingen und Hockenheim konnte der Brand sofort eingedämmt und so ein Übergreifen auf naheliegende Gebäude verhindert werden. Der Sachschaden beläuft sich auf 7.000 EUR. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache wurden durch das Polizeirevier Hockenheim übernommen und dauern weiter an.

