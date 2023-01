Polizei Hagen

POL-HA: Mann ohne Führerschein doppelt so schnell unterwegs

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Ein 26-Jähriger wurde Freitag (30.12.2022) in der Hohenlimburger Straße kontrolliert - es stellte sich heraus, dass er keinen Führerschein hatte. Gegen 16.15 Uhr war der Dortmunder mit einem Citroen in Richtung Stennertstraße unterwegs. Polizisten führten Geschwindigkeitskontrollen in der 30-Zone durch. Nachdem der Mann mit 60 km/h gemessen wurde, hielten sie ihn umgehend an. Auf Nachfrage nach den Ausweis- und Fahrzeugdokumenten gab der 26-Jährige an, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Auf weitere Nachfrage schilderte er, dass er in der kommenden Woche die Führerscheinprüfung habe. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und er erhielt eine Strafanzeige. Auch die Halterin des Citroen erhielt eine Anzeige, da sie zuließ, dass der Mann ein Kraftfahrzeug im öffentlichen Verkehrsraum führte, ohne eine gültige Fahrerlaubnis zu besitzen. (arn)

