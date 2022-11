Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Gebäudebrand in Pluwig

Trier (ots)

Am Sonntag, den 13.11.2022 gegen 03:00 Uhr, kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Gebäudebrand eines mehrgeschossigen Geschäfts- und Wohngebäudes in der Ortslage Pluwig. In Folge der starken Rauchentwicklung kam es bei insgesamt 22 Personen zu leichten gesundheitlichen Beeinträchtigungen, ohne stationären Behandlungsbedarf. Die Schadenshöhe beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 100.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden durch die Kriminalpolizei Trier aufgenommen.

