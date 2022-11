Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Einbruch in Kindertagesstätte

Trier (ots)

Unbekannte sind in eine Kindertagesstätte im Karlsweg in Trier-Heiligkreuz eingestiegen. Die Täter verschafften sich vermutlich in der Nacht von Montag, 7. November, auf Dienstag, 8. November, Zutritt zum Gebäude. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde nichts entwendet, es entstand allerdings Sachschaden mit einer Schadenssumme im unteren vierstelligen Bereich. Die Kripo Trier sucht unter Telefon 0651/9779-2290 Zeugen, die möglicherweise Hinweise auf die Täter geben könnten oder sonstige Beobachtungen gemacht haben, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell