POL-PPTR: Angekündigte Geschwindigkeitskontrollen in der KW 46

Wittlich (ots) - Am Samstag, dem 05.11.2022 kam es gegen 14:50 Uhr auf der A1 in Fahrtrichtung Koblenz kurz vor der Anschlussstelle Wittlich-Mitte zu einem Verkehrsunfall mit einem flüchtigem Verkehrsunfallbeteiligten. Hierbei soll der Flüchtige nach einem Überholvorgang so knapp vor der Geschädigten wieder eingeschert sein, dass diese bei einem reflexartigen Ausweichmanöver die rechte Leitschutzplanke touchiert hat. ...

