Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Öffentlichkeitsfahndung: Vermisster 65-Jähriger Hans-Dieter Kley aus Schauren

Idar-Oberstein / Schauren (ots)

Der 65-jährige Herr Hans-Dieter Kley aus Schauren ist seit 03.11.2022 vermisst. Er hat seine Wohnung in Schauren mit seinem schwarzen Fahrzeug, Modell Dacia Duster, Kennzeichen BIR-KY 400 in bisher unbekannte Richtung verlassen. Seitdem fehlt von Herrn Kley jede Spur. Umfangreiche Suchmaßnahmen führten bisher nicht zum Auffinden des Vermissten. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich Herr Kley in einer hilflosen Lage befindet oder ein Unglücksfall eingetreten ist.

Personenbeschreibung:

- ca. 1,70m groß - kurze, graublonde Haare - blaue Augen - schlanke Statur - trägt eine schwarze Sweatjacke, Aufschrift hinten: Harley Davidson Konz - trägt dunkle, feste Wanderschuhe - sichtbar gebeugter und leicht hinkender Gang aufgrund einer rheumatischen Erkrankung

Wer hat Herrn Kley gesehen oder kann Hinweise zu seinem aktuellen Aufenthaltsort geben? Hinweise werden erbeten an die Kriminalinspektion Idar-Oberstein unter 06781-5612713 oder an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter 06781-5610.

Weitere Informationen und Lichtbild unter: https://ots.de/mo6dwF

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell