Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Internationale und behördenübergreifende Zusammenarbeit bei Großkontrollen

Trier (ots)

Am Donnerstagabend, dem 3. November, führte das Polizeipräsidium Trier gemeinsam mit der Bundespolizei, dem Zoll, sowie Beamten aus den Nachbarländern Luxemburg und Belgien und Kräften der Security Police der US Airforce von der Airbase Spangdahlem, groß angelegte Kontrollen durch. Darüber hinaus beteiligten sich Beamtinnen und Beamte der Justiz und der Ausländerbehörde an den Maßnahmen.

Mit dem Ziel, gemeinsam gegen grenzüberschreitend agierende und reisende Tätergruppierungen, insbesondere im Bereich der Eigentumskriminalität vorzugehen, kontrollierten die Beamtinnen und Beamten an zwei Örtlichkeiten in der Grenzregion zu Luxemburg und Belgien an Kontrollstellen und führten gezielte mobile Kontrollen durch.

Die beiden großen Kontrollstellen befanden sich auf den Autobahnparkplätzen Markusberg an der A64 und Nimstal an der A60. Die Beamtinnen und Beamten kontrollierten bei den behörden- und länderübergreifenden Kontrollen über 350 Personen und mehr als 250 Fahrzeuge. Dabei leiteten sie über 20 Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

