POL-PPTR: Verkehrsunfall mit Flucht

Saarburg (ots) - Die Polizei in Saarburg konnte den PKW-Brand in Saarburg, Parkdeck Heckingstraße, vom Freitag, 21. Oktober 2022, aufklären. Ein 20-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Saarburg ist dringend tatverdächtig das Fahrzeug absichtlich in Brand gesetzt zu haben. Der Tatverdächtige befindet sich in Untersuchungshaft. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Trier Pressestelle Telefon: 0651-9779-0 E-Mail: ...

