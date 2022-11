Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Schockanrufe im Bereich Trier

Trier (ots)

Am 11.11.2022 kam es im Bereich Trier zu diversen Anrufen mit dem Modus Operandi "Schockanruf". Hierbei meldet sich das angebliche Kind des Geschädigten und gibt an, einen Verkehrsunfall verursacht zu haben, wobei eine andere Person verstorben sei. Im Laufe des Gespräches wird von einem angeblichen Polizeibeamten und Staatsanwalt Geld gefordert, damit das Kind nicht ins Gefängnis muss. Es wird ein Ort vereinbart, an dem der Geschädigte das Geld übergibt.

Am Nachmittag des 11.11.2022 fand eine solche Geldübergabe vor der Einfahrt zum Klinikum Mutterhaus Trier statt. Hierbei wurden 20.000 Euro Bargeld übergeben.

Der Abholer wurde wie folgt beschrieben:

- junger Mann - circa 180 cm - mitteleuropäischer Phänotyp - hatte schwarze Kotletten, welche durchgehend bis zum Schnurrbart gingen - ausgeprägten Schnurrbart - trug einen schwarzen Wanderhut

Die Polizei bittet Zeugen der Geldübergabe, sich unter der Telefonnummer 0651-9779-2290 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell