Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Diebstähle von Autos

Bild-Infos

Download

Region (ots)

In Schweich, Trier und Riol ist es Anfang November zu drei Diebstählen und einem versuchten Diebstahl von hochwertigen Fahrzeugen gekommen.

In der Zeit von Dienstagabend, 1. November, bis Mittwochmorgen, 2. November, ist in Schweich in der Straße "Am Merzbach" ein weißer BMW X6 gestohlen worden. Am folgenden Tag haben Unbekannte wieder einen weißen BMW X6 in der Zeit von Mittwochabend, 2. November, bis Donnerstagmorgen, 3. November, aus der Irscher Straße in Trier-Irsch entwendet. Der Wagen befand sich in einer privaten Hofeinfahrt. Ein schwarzer Audi Q7 ist in der Nacht von Mittwoch, 9. November, auf Donnerstag, 10. November, aus der Weinbergstraße in Riol entwendet worden. In derselben Nacht gegen 2 Uhr sind einem Zeugen zwei verdächtige Personen aufgefallen, wie sie sich in der Bahnhofstraße in Riol an seinem schwarzen Mercedes zu schaffen machten, der in der Hofeinfahrt geparkt war.

Die Kripo fragt: Wer hat verdächtige Wahrnehmungen in den späten Abend- und frühen Morgenstunden in Schweich, Trier und Riol machen können? Hinweise nimmt die Kripo unter der Telefonnummer 0651/9779-2290 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell