Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Brand in einem Mehrfamilienhaus

Moers (ots)

Am Freitag Nachmittag kam es aus bislang unbekannter Ursache zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus auf der Homberger Straße in Moers.

Gegen 15:00 Uhr stellte eine Nachbarin Rauch im Innenhof des Hauses fest und alarmierte die Feuerwehr. In dem Haus befinden sich auch Geschäftsräume einer Änderungsschneiderei und einer Heißmangel.

Alle Bewohner befanden sich bei Eintreffen der Polizei bereits vor dem Gebäude.

Die Feuerwehr löschte den Brand.

Nach aktuellen Erkenntnissen verletzte sich niemand. Es entstand Gebäudeschaden.

Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen zur Brandursache. Diese dauern zurzeit an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell