Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Voerde (ots)

Am Sonntagabend gegen 20:35 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit drei schwer verletzten Personen auf der Hindenburgstraße (B 8) in Voerde. Ein 16-jähriger aus Oberhausen befuhr mit einem Leicht-Pkw (45 km/h) die Hindenburgstraße aus Richtung Wesel kommend in Fahrtrichtung Dinslaken. Etwa 300 Meter hinter der Bahnhofstraße kam es zum Zusammenstoß mit einem nachfolgenden 24-jährigen Pkw-Fahrer aus Dinslaken, der aus ungeklärter Ursache auf den Leicht-Pkw aufgefahren war. Bei der Kollision gerieten beide Pkw außer Kontrolle. Der Leicht-Pkw überschlug sich durch die Wucht des Aufpralls und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der Fahrer wie auch sein gleichaltriger Beifahrer wurden schwer verletzt. Der Pkw des 24-Jährigen geriet nach dem Aufprall ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei wurde der Fahrzeugführer ebenfalls schwer verletzt. Die Verletzten wurden allesamt mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Der entstandene Sachschaden wird auf 15.000,- Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Bundesstraße 8 zwischen der Bahnhofstraße und der Schwanenstraße gesperrt. Der Verkehr wurde durch Polizeibeamte abgeleitet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell