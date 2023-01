Polizei Hagen

POL-HA: 23-Jähriger konsumiert Drogen in Diskothek und hat Messer dabei - Polizeibeamte nehmen den per Haftbefehl gesuchten Mann fest

Hagen-Mitte (ots)

Polizeibeamte nahmen am frühen Samstagmorgen (31.12.2022) in einer Diskothek in der Innenstadt einen 23-jährigen Mann fest, der per Haftbefehl gesucht wurde und Drogen sowie ein Messer bei sich hatte. Gegen 03.30 Uhr alarmierte ein Mitarbeiter der Diskothek in der Dödterstraße die Polizei. Zuvor war er auf der Herrentoilette auf den 23-Jährigen und zwei weitere Männer aufmerksam geworden, weil diese dort Betäubungsmittel konsumierten. Als sie den Mitarbeiter erblickten, entsorgten sie die Drogen sofort. Er führte die Männer zur Klärung des Sachverhaltes in ein Büro. Dort stelle sich heraus, dass der 23-Jährige in seinem Hosenbund ein Messer mit sich führte. Außerdem fanden die Polizeibeamten bei ihm Kokain. Bei einer Überprüfung der Personalien des Mannes ermittelten sie außerdem, dass der 23-Jährige per Haftbefehl gesucht wurde. Sie nahmen ihn fest und brachten ihn zum Polizeigewahrsam. Dort bezahlte der Mann die festgelegte Geldstrafe und wurde im Anschluss wieder entlassen. Wegen der Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Waffengesetz zeigten die Beamten den Mann an. Die Kripo übernimmt die weiteren Ermittlungen. (sen)

