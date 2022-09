Polizei Paderborn

POL-PB: Frontal gegen Baum - Fahrer schwerverletzt

Borchen (ots)

(mb) Auf der Dörenhagener Straße (K2) ist in der Nacht zu Donnerstag ein Autofahrer bei einem Alleinunfall schwer verletzt worden.

Der 36-jährige VW-T-Roc-Fahrer fuhr gegen 01.15 Uhr auf der Dörenhagener Straße in Richtung Kirchborchen. Etwa 500 Meter vor dem Ortseingang kam das Auto aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Der Fahrer zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Zeitungsbote entdeckte den Verunglückten neben dem Auto liegend. Der Zeuge leistete erste Hilfe bis der Notarzt am Unfallort eintraf. Mit einem Rettungswagen wurde der Verletzte in ein Krankenhaus nach Paderborn gebracht. Am T-Roc entstand Totalschaden. Wegen ausgelaufenem Öl schaltete die Polizei die untere Wasserbehörde ein.

