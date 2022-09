Polizei Paderborn

POL-PB: Autos im Gegenverkehr gerammt - Zwei Verletzte

Paderborn (ots)

(mb) Ein Verkehrsunfall auf dem Ludwigfelder Ring forderte am Mittwoch eine schwer- und eine leicht verletzte Autofahrerin sowie drei teils stark beschädigte Autos und weitere Sachschäden.

Eine 28-jährige Dacia-Fahrerin fuhr gegen 14.55 Uhr auf dem Südring in Richtung Ludwigsfelder Ring. Aus unbekannter Ursache geriet das Auto auf der Kreuzung Warburger Straße nach links in den Gegenverkehr. Der Dacia fuhr über die Mittelinsel an der Einmündung zum Ludwigfelder Ring und prallte gegen die Front eines im Gegenverkehr vor der roten Ampel auf der Linksabbiegerspur stehenden Mercedes. Der Mercedes-Kombi wurde rückwärts gegen einen dahinter stehenden Audi Avant geschoben. Die Dacia-Fahrerin driftete nach der Kollision wieder nach rechts über beide Fahrstreifen ihrer Fahrtrichtung und kam nach rechts von der Straße ab. Frontal prallte der Dacia-Kombi gegen eine Straßenlaterne, schleuderte herum und blieb quer zur Fahrrichtung mit wirtschaftlichem Totalschaden liegen. Die 28-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Im Mercedes zog sich die 19-jährige Mercedesfahrerin leichte Verletzungen zu. Der Audifahrer (32) blieb unverletzt. Nach notärztlicher Erstversorgung wurden die Verletzten mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden liegt über 20.000 Euro.

