POL-PB: Kind im Bus angefasst - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Lichtenau-Grundsteinheim (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Paderborn und der Kreispolizeibehörde Paderborn:

(mb) Drei couragierte Jungen und der Busfahrer haben am Dienstagabend einen 56-Jährigen in einem Linienbus dingfest gemacht. Der Tatverdächtige wurde von der Polizei zunächst vorläufig festgenommen.

Drei Jungen im Alter von 13, 14 und 15 Jahren fuhren gegen 20.00 Uhr im Regionalbus von Lichtenau in Richtung Paderborn. Während der Fahrt setzte sich ein fremder Mann zu ihnen und sprach sie offensiv auf sexuelle Themen an. Laut Angaben der Kinder fasste er anschließend den 13-Jährigen mit der Hand an dessen Oberschenkelinnenseite an. Die drei Jungen wandten sich umgehend an der Busfahrer (40). Dieser stoppte den Bus in Grundsteinheim, ließ die Fahrgäste aussteigen und alarmierte sofort die Polizei. Eine Polizeistreife war wenige Minuten später vor Ort und nahm den im Kreis Lippe wohnenden Mann fest. Der 56-Jährige kam ins Polizeigewahrsam nach Paderborn. Den Polizeibeamten gegenüber räumte der Tatverdächtige das Tatgeschehen ein. Gegen ihn führt nun die Staatsanwaltschaft Paderborn ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines Sexualdelikts.

