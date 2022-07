Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Raub

Täter fordert Geld unter Vorhalt einer Waffe

Kevelaer (ots)

Am Donnerstag (14. Juli 2022) gegen 09:00 Uhr kam es in einem Bekleidungsgeschäft an der Lindenstraße zu einem Raub. Eine 23-jährige Mitarbeiterin öffnete die Hintertür der Filiale in dem Glauben, einen Lieferanten hereinzulassen. Hier erwartete sie allerdings ein maskierter Mann mit einer Pistole, der Geld forderte. Die Angestellte sollte das Bargeld aus dem Tresor in seinen Rucksack legen. Dem kam sie nach. Anschließend flüchtete der Unbekannte mit der Beute auf einem schwarzen Mountainbike in Richtung der Klever Straße. Der unbekannte Mann wird als 25-30 Jahre alt, 165 cm groß und schlank beschrieben. Er trug schwarze Kleidung und war mit einer schwarzen Sturmhaube und einer schwarzen Sonnenbrille maskiert. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Kalkar unter Telefon 02824 880 entgegen. (ms)

