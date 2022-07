Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gemmrigheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein Zeuge konnte am Mittwochabend gegen 20:30 Uhr beobachten, wie ein bislang unbekannter Lenker eines grauen Ford Focus mit Karlsruher Kennzeichen (KA) beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand der Unteren Felderstraße in Gemmrigheim geparkten BMW touchierte. Der Beifahrer soll anschließend ausgestiegen sein. Kurz darauf stieg er allerdings wieder ein und der Ford-Lenker fuhr davon, ohne sich um den verursachten Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro zu kümmern. Zeugen, die weitere sachdienliche Hinweise zu dem Ford oder den Insassen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, in Verbindung zu setzen.

