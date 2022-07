Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: Polizei sucht Zeugen zu Verkehrsunfall in der Bahnhofstraße

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall der sich am Mittwoch gegen 16:20 Uhr in der Bahnhofstraße in Asperg ereignet hat, sucht die Polizei noch Zeugen. Ein 17-jähriger Fahrradfahrer fuhr mit seinem Zweirad auf der Fahrbahn in Richtung Bahnhof. Auf Höhe eines Reisebüros wurde der Radfahrer mutmaßlich von einem weißen Geländewagen der Marke Ford überholt. Dieser hielt beim Überholvorgang den nötigen Sicherheitsabstand zum Radfahrer nicht ein, sodass der 17-Jährige sein Fahrrad abbremsen musste und in Folge dessen zu Fall kam. Er erlitt durch den Sturz leichte Verletzungen. Der bislang unbekannte Fahrzeuglenker entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154 1313-0, sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

