Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Markgröningen: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Ludwigsburg (ots)

Eine schwer verletzte Person, drei beschädigte Fahrzeuge und ein Sachschaden von rund 37.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am Mittwoch gegen 16:50 Uhr auf der Kreisstraße 1660 (Markgröninger Straße) zwischen Markgröningen und Möglingen ereignet hat. Auf Höhe eines Feldweges wollte ein Verkehrsteilnehmer in diesen einbiegen und bremste hierzu sein Fahrzeug ab. Ein direkt nachfolgender 56-jähriger Renault-Lenker bremste aus diesem Grund sein Fahrzeug ebenfalls ab. Ebenso bremste die dahinterfahrende 39-jährige Lenkerin eines Opel ihr Fahrzeug herunter. Mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit erkannte ein 71-jähriger Lenker eines Oldtimers der Marke Morgan diese Situation zu spät und fuhr der Opel-Lenkerin auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Opel auf den bereits verkehrsbedingt bis zum Stillstand abgebremsten Renault aufgeschoben. Der 71-Jährige erlitt durch den Verkehrsunfall schwere Verletzungen. Die Freiwillige Feuerwehr Markgröningen rückte mit fünf Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften an die Unfallstelle aus und befreite den Fahrer aus seinem verunfallten Oldtimer. Er kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Sowohl der Oldtimer als auch der Opel waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Kreisstraße für rund 40 Minuten in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden.

