Polizei Wuppertal

POL-W: SG Fahrradfahrer attackiert Fußgänger

Wuppertal (ots)

Am 24.01.2022, um 10:45 Uhr, kam es auf der Korkenziehertrasse zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ein 57-jähriger Solinger war mit seinen zwei Hunden auf der Korkenziehertrasse aus Richtung Walder Bahnhof kommend in Richtung Fuhrstraße unterwegs, als ihm ein Mann auf einem Fahrrad entgegen kam. Der Fahrradfahrer musste zunächst ausweichen und wurde umgehend verbal ausfallend. In der Folge kam es zu einem Wortgefecht, bei dem der Unbekannte den 57-Jährigen schließlich mehrfach mit seinen Fäusten, Fußtritten und einer metallischen Thermosflasche attackierte. Danach entfernte er sich in Richtung Frankfurter Damm. Der Fußgänger verletzte sich leicht und wurde von Rettungskräften zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der tatverdächtige Fahrradfahrer wird als circa 50 Jahre alt und 1.80 m groß beschrieben. Zum Zeitpunkt der Tat trug er einen schwarzen Fahrradhelm sowie schwarze Kleidung mit farbigen Akzenten. Er fuhr ein schwarzes Mountainbike. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden. (jb)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell