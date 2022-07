Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg - Poppenweiler: Betonmischer umgekippt - 500.000 Euro Schaden

Ludwigsburg (ots)

Rund 500.000 Euro Sachschaden, eine verletzte Person und eine stundenlange Vollsperrung sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochmorgen im Ludwigsburger Stadtteil Poppenweiler ereignete. Ein 60 Jahre alter Fahrer eines Betonmischers war gegen 07:50 Uhr in der Hochdorfer Straße unterwegs und wollte nach links in die Hochberger Straße abbiegen. Mutmaßlich aufgrund der örtlichen Begebenheiten in Verbindung mit nicht angepasster Geschwindigkeit kippte der etwa 31 Tonnen schwere LKW und landete auf der linken Seite. Der 60-Jährige konnte das Führerhaus erst mit Hilfe von Passanten verlassen. Er wurde schwer verletzt vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Für die Bergungsarbeiten, welche bis zum Nachmittag andauerten, war ein Kran erforderlich. Auch die Feuerwehr Ludwigsburg unterstützte mit zehn Fahrzeugen und 40 Wehrkräften, da Betriebsstoffe auf die Fahrbahn ausgelaufen waren. Die Hochdorfer Straße von den Technischen Diensten Ludwigsburg komplett gesperrt und der Verkehr über die Jahnstraße abgeleitet. Nach derzeitigem Stand wird die Fahrbahn ab etwa 16:00 Uhr wieder für den Fahrzeugverkehr freigegeben werden können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell