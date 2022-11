Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Wertgegenstände aus zwei Fahrzeugen entwendet worden

Kleve-Kellen (ots)

Am Mittwoch (09. November 2022) kam es zwischen 04:58 Uhr und 05:08 Uhr an der Kreuzhofstraße in Kleve, zu einem Diebstahl aus zwei Fahrzeugen. Ein grauer Audi Q3 sowie ein weißer Toyota AYGO waren in der Hauseinfahrt eines Einfamilienhauses an der Kreuzhofstraße abgestellt gewesen, als sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter, Zugriff zu den Fahrzeugen verschafften. Aus den Fahrzeugen wurden u.a. Bargeld, Parfüm und eine Lautsprecherbox entwendet.

Personen, die Hinweise zu verdächtigen Personen in dem Zusammenhang machen können, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell