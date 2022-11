Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Diebstahl eines Kleinkraftrads

Polizei sucht Zeugen

Kleve (ots)

Am Mittwoch (09. November 2022), im Zeitraum von 07:55 Uhr bis 14:0 Uhr, wurde ein Kleinkraftrad in Kleve entwendet. Die 16-jährige Besitzerin hatte das schwarze Kleinkraftrad der Marke Peugeot auf einem Parkplatz an der Felix-Roeloffs-Straße abgestellt gehabt.

Zeugenhinweise nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (pp)

