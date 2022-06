POL-PDNR: Betzdorf - Versuchter Aufbruch eines Shisha-Automaten

Friedewald (ots) - Am 20.06.2022, gegen 07:00 Uhr befuhr ein 33-jähriger Pkw-Fahrer die L 286 aus Weitefeld kommend in Richtung Friedewald in deutlichen Schlangenlinien. Im Verlauf eines kurvigen Streckenabschnittes kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in eine Böschung, wo der Pkw Audi liegen blieb. Der Fahrer stand deutlich unter Alkohol- und ...

mehr