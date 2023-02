Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 15.02.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn: Mit über 1,6 Promille im Straßenverkehr unterwegs

Über 1,6 Promille zeigte ein Alkoholtest bei einer 25-jährigen PKW-Fahrerin am frühen Mittwochmorgen in Heilbronn an. Die junge Frau war gegen 1.45 Uhr auf der Heidelberger Straße unterwegs. Da sie augenscheinlich sehr zügig in die Derfflinger Straße abbog und hierbei einer Polizeistreife auffiel, wurde die VW-Fahrerin in der Sonnenbergstraße kontrolliert. Da die Beamten bei der Kontrolle Alkoholgeruch in der Atemluft der 25-Jährigen bemerkten, wurde ein Alkoholtest durchgeführt. Nachdem dieser einen Wert von über 1,6 Promille angezeigt hatte, musste die Frau die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Der Führerschein der 25-Jährigen wurde durch die Beamten beschlagnahmt.

Eppingen: Einbruch in Reihenhaus - Zeugen gesucht

Bisher Unbekannte verschafften sich am Dienstagabend unberechtigt Zutritt zu einem Reihenhaus in Eppingen. Gegen 20.30 Uhr hebelten der oder die Täter die Terrassentüre des Hauses in der Oppelner Straße auf, öffneten einige Schränke und entkamen schließlich unerkannt mit erbeutetem Bargeld. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 1.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise gehen, unter der Telefonnummer 07131 104 4444, an die Kriminalpolizei Heilbronn.

Heilbronn: PKW beschädigt und abgehauen - Wer hat was gesehen?

Eine bislang unbekannte Person touchierte mit ihrem PKW am Dienstagvormittag einen geparkten VW in Heilbronn und flüchtete anschließend. Der 42-jährige Besitzer des VWs hatte diesen, gegen 8.45 Uhr, in der Uhlandstraße abgestellt. Als er, gegen 13.15 Uhr, zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er den Streifschaden fest. Vom Verursacher oder der Verursacherin fehlte jede Spur. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall oder dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 74790, zu melden.

Heilbronn: Mann mit Softairwaffe bedroht

Ein 19-Jähriger bedrohte am Dienstagmorgen einen Mann in einem Obdachlosenheim in Heilbronn mit einer Softairwaffe. Gegen 10.30 Uhr soll der Täter das Gelände der Unterkunft in der Salzgrundstraße betreten und sich umgehend zum Bürofenster des 55-Jährigen begeben haben. Nachdem dieser auf Aufforderung nicht nach draußen kommen wollte, soll der 19-Jährige eine schwarze Pistole aus dem Hosenbund gezogen und diese durch das gekippte Bürofenster auf den Mann gerichtet haben. Daraufhin verließ der 55-Jährige sein Büro und schloss sich in einem Waschraum ein. Von hier verständigte er die Polizei. Beim Eintreffen der Beamten saß der 19-Jährige auf einer Bank vor der Unterkunft und ließ sich widerstandslos festnehmen. Bei der Waffe, die er bei sich führte, handelt es sich um eine Softairpistole, die anschließend sichergestellt wurde. Das Führen einer solchen Anscheinswaffe verstößt gegen das Waffengesetz. Der 19-Jährige wurde nach Abschluss der Maßnahmen in ein psychiatrisches Zentrum überstellt und muss nun mit einer Anzeige wegen Bedrohung und einer Anzeige wegen des Führens der Waffe rechnen.

Heilbronn: Mercedes Bus beschädigt und abgehauen - Zeugen gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Montag in Heilbronn und flüchtete anschließend. Ein 45-Jähriger hatte seine Mercedes V-Klasse gegen 6.30 Uhr in der Burenstraße abgestellt. Als er, gegen 19.15 Uhr, zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er den Schaden an der Heckklappe fest. Augenscheinlich wurde diese durch Auffahren eingedrückt. Der Verursacher oder die Verursacherin war nicht mehr vor Ort. Zeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen oder dem Täter machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 74790, zu melden.

Neckarsulm-Amorbach: Versuchter Einbruch in Sportheim - Wer hat was gesehen

Unbekannte versuchten am frühen Dienstagmorgen in ein Sportheim in Neckarsulm-Amorbach einzubrechen. Hierfür wurde zunächst, zwischen 2 Uhr und 12.30 Uhr, ein elektrischer Rollladen an dem Gebäude im Schwabenweg hochgeschoben. Danach versuchten der oder die Täter die Scheibe einzuwerfen. Da dies misslang, ließen der oder die Unbekannten von weiteren Versuchen ab. Die Polizei sucht nun Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Sie werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm, Telefon 07132 93710, zu melden.

Erlenbach: Betrunken Verkehrsteilnehmer genötigt

Mit über 2,3 Promille nahm ein 44-Jähriger am Dienstag mit seinem Seat am Straßenverkehr teil und nötigte andere Verkehrsteilnehmer in Erlenbach. Der Mann befuhr gegen 17.30 Uhr die Binswanger Straße von Heilbronn kommend und bedrängte ein vor ihm fahrendes Fahrschulauto durch Hupen und dichtes Auffahren. An der Einmündung zur Kreisstraße 2126 fuhr der Seat-Fahrer, an einer roten Ampel, neben das Fahrschulauto und beschimpfte dessen Insassen. Dann stieg er aus seinem Auto aus, bedrängte den Fahrlehrer und spuckte diesem ins Gesicht. Nachdem der Fahrlehrer ankündigte die Polizei zu rufen, stieg der 44-Jährige in sein Fahrzeug und fuhr von der Linksabbieger-Spur, mit überhöhter Geschwindigkeit, geradeaus in Richtung Weinsberg davon. Hierbei soll er mit sehr geringem Abstand an einem Bauarbeiter vorbeigefahren sein. Kurz nach den Geschehnissen konnte der Mann durch Polizeibeamte kontrolliert werden. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 2,3 Promille. Daher musste der 44-Jährige die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Der Führerschein des Mannes wurde einbehalten. Er muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Neckarsulm: Einbruch in Bürogebäude - Zeugen gesucht

Bisher Unbekannte brachen am Montagabend in ein Bürogebäude in Neckarsulm ein. Der oder die Täter warfen gegen 23.45 Uhr mit einem Pflasterstein eine Scheibe des Gebäudes in der Carl-Zeiss-Straße ein und gelangten so ins Innere. In dem Büro hebelten die Unbekannten mehrere verschlossene Schränke auf und entwendeten Bargeld. Der verursachte Sachschaden wird auf circa 2.000 Euro geschätzt. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm, Telefon 07132 93710, zu melden.

Brackenheim: Hergang von Streit unklar - Zeugen gesucht

Aktuell ist unklar, wie sich eine Auseinandersetzung zwischen einer Frau und einem Mann am Sonntag in Brackenheim zugetragen hat, weshalb dringend Zeugen gesucht werden. Vermutlich begaben sich die beiden Personen zwischen 23.30 Uhr am Samstag und 9 Uhr am Sonntag mit einem VW Golf in ein nicht näher bekanntes Waldstück bei Brackenheim. Dort soll es zum Streit gekommen sein. Da der nähere Ablauf des Geschehens unbekannt ist, bittet die Kriminalpolizei um Zeugenhinweise. Insbesondere soll ein Spaziergänger die Auseinandersetzung bemerkt, bzw, auf die Frau aufmerksam geworden sein. Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Brackenheimer Wald gemacht haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 zu melden.

