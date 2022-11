Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Zeugenaufruf nach Einbruchdiebstahl in Wohnung

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Lübecker Straße; Tatzeit: 03.11.2022, zwischen 14:30 Uhr und 15:30 Uhr;

Eine Wohnung durchwühlt haben Unbekannte in Bocholt. Wie die Täter in das Mehrfamilienhaus an der Lübecker Straße und dann in die Wohnung gelangten, ist unklar. Bei der Tat am Donnerstag zwischen 14.30 Uhr und 15.30 Uhr erlangten die Einbrecher Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Bocholt: Tel. (02871) 2990. (db)

