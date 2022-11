Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Zeugenaufruf nach Einbruchdiebstahl in Wohnhaus

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Dachsweg; Tatzeit: 03.11.2022, zwischen 11:15 Uhr und 12:30 Uhr;

In ein Wohnhaus eingedrungen sind Unbekannte in Ahaus. Zu dem Geschehen am Dachsweg kam es am Donnerstag zwischen 11.15 Uhr und 12.30 Uhr. Einbrecher hatten die Räume des Einfamilienhauses durchsucht. Ob sie Beute machten, war bei Anzeigenaufnahme noch nicht bekannt. Unklar ist auch, wie die Täter in das Gebäude gelangt sind. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)

