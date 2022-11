Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Zeugenaufruf nach Einbruch in Einfamilienhaus

Schöppingen (ots)

Tatort: Schöppingen, Lerchenstraße; Tatzeit: 03.11.2022, zwischen 10:00 Uhr und 10:45 Uhr;

Schmuck erbeutet haben Unbekannte bei einem Wohnungseinbruch in Schöppingen. Um in das Einfamilienhaus an der Lerchenstraße zu gelangen, hebelten die Täter am Donnerstag zwischen 10.00 Uhr und 10.45 Uhr eine Tür auf. Sie hinterließen eine durchwühlte Wohnung. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)

