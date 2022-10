Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Autofahrer übersieht Radfahrer bei Abbiegevorgang

Mannheim (ots)

Am Donnerstagabend gegen 21.15 Uhr kam es in der Waldhofstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 39-jährigen Autofahrer und einem 29-jährigen Fahrradfahrer. Hierbei fuhr der Autofahrer die Laurentiusstraße entlang und wollte in die Waldhofstraße einbiegen. Der Radfahrer war auf der Waldhofstraße bereits unterwegs und fuhr entgegen der Fahrtrichtung am Fahrbahnrand. Der 39-jährige Autofahrer übersah diesen somit beim Abbiegen und es kam zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer. Hierbei verletzte sich der Radfahrer leicht und wurde medizinisch versorgt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

