Polizei Bielefeld

POL-BI: Diebin erbeutet Handtasche vom Rollator

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Quelle - In einem Supermarkt an der Carl-Severing-Straße soll eine Unbekannte am Montag, 09.01.2023, eine braune Lederhandtasche gestohlen haben, die eine Bielefelder Seniorin mit ihrem Rollator transportierte.

Die 80-Jährige hielt sich gegen 11:20 Uhr in dem Geschäft gegenüber der Wilfriedstraße auf. Bei der Anzeigenaufnahme beschrieb sie, dass eine unbekannte Frau in der Obst- und Gemüseabteilung gegen ihren Rollator stieß. Wenig später vermisste die Seniorin ihre Handtasche, die sie während ihres Einkaufs an ihren Rollator gehängt hatte.

Die Beschreibung der Tatverdächtigen:

Die Frau war dunkel gekleidet. Sie trug eine Mütze und einen Mundschutz.

Hinweise zu dem Diebstahl bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 15 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell