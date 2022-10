Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Odenthal - Unbekannte Täter bei Fahrzeugaufbruch durch Zeuge gestört

Odenthal (ots)

Am Donnerstag (20.10.) gegen 23:15 Uhr wurde der Besitzer eines Kastenwagens durch ein lautes Geräusch aufmerksam. Als er daraufhin aus dem Fenster sah, konnte er zwei Personen an seinem Fahrzeug in der Straße Hoher Wald beobachten. Diese waren gerade mit dem Öffnen der Hecktür beschäftigt. Als der Odenthaler sich bemerkbar machte, seien die beiden männlichen Personen schnell in ein neben dem Pkw stehendes Fluchtfahrzeug gestiegen und in Richtung Wendekreis der Sackgasse gefahren. Nachdem sie dort gewendet hatten, passierten sie die Tatörtlichkeit erneut und entfernten sich in Richtung Heidberger Straße.

Bei Eintreffen der alarmierten Polizisten konnte bei dem Fahrzeug der Marke Fiat ein handflächengroßes Loch in der Heckscheibe festgestellt werden. Außerdem hatten die Täter das Fenster auf der rechten Seite der Fahrerkabine großflächig eingeschlagen. Der Geschädigte konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme keine fehlenden Gegenstände feststellen. Es entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Bei dem Fluchtfahrzeug soll es sich laut Aussage des Geschädigten um einen schwarzen Kombi, eventuell der Marke Toyota, gehandelt haben. Das Kennzeichen hatte möglicherweise eine Viersener Städtekennung.

Die beiden unbekannten männlichen Täter konnten wie folgt beschrieben werden:

Beide wurden auf circa 20 bis 25 Jahre alt geschätzt und etwa 175 cm groß. Beide waren von normaler Statur und trugen zum Tatzeitpunkt weder einen Bart noch eine Brille. Die erste Person trug eine weiße Kappe und einen hellen Pullover. Die zweite Person war dunkel gekleidet.

Die Polizei Rhein-Berg bittet um Ihre Mithilfe und sucht nach aufmerksamen Zeugen, die etwas Auffälliges im Umfeld des Tatortes beobachtet haben. Hinweise werden unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen genommen. (st)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell