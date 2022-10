Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rheinisch-Bergischer Kreis - "Riegel vor! Sicher ist sicherer" - Kampagnenwoche startet

Rheinisch-Bergischer Kreis (ots)

Kommende Woche, ab 24.10.2022, startet die landesweite Kampagne zur Bekämpfung des Wohnungseinbruchdiebstahls unter dem Motto "Riegel vor! Sicher ist sicherer."

Die Fallzahlenentwicklung im Bereich des Wohnungseinbruchdiebstahls war im Jahr 2021 landesweit weiterhin rückläufig. Der Rückgang der Fallzahlen kann unter anderem auf die Beschränkungen für die Bevölkerung durch die Corona Pandemie zurückgeführt werden. Nach dem Wegfall der Beschränkungen hält sich die Bevölkerung wieder vermehrt außerhalb der privaten Räumlichkeiten auf. Dieser Umstand kann zu einer Erhöhung von Tatgelegenheiten und somit zu steigenden Fallzahlen führen.

Parallel zum "Tag des Einbruchschutzes" findet das landesweite Aktionswochenende vom 28.10. bis zum 30.10.2022 passend zur Zeitumstellung statt. "Die Zeitumstellung ist oft eine Art ´Kick-Off-Veranstaltung´ für Einbrecher", betont Peter Liening, Leiter des Fachkommissariats für Kriminalprävention und Opferschutz.

In der gesamten Woche werden Polizeiteams des Fachkommissariats für Kriminalprävention und Opferschutz in diversen Wohngebieten im gesamten Kreis präsent sein und die Bürgerinnen und Bürger aktiv und präventiv ansprechen und sensibilisieren. "Seien Sie in Ihrer Nachbarschaft aufmerksam und wählen Sie im Verdachtsfall die 110", rät Peter Liening.

Zudem können sich Bürgerinnen und Bürger insbesondere zu Themen rund um den Einbruchschutz, aber auch zu Themen wie Betrugsdelikten kostenlos von der Polizei beraten lassen. Dafür stehen die polizeilichen Fachexperten allen Interessierten am Freitag, 28.10., ab 09:00 Uhr im Rewe-Markt in Wermelskirchen zur Verfügung und am Samstag, 29.10., ab 10:00 Uhr in der RheinBerg-Galerie in Bergisch Gladbach. "Unabhängig davon hat man natürlich immer die Möglichkeit, sich von uns kostenlos beraten zu lassen", so Peter Liening. Unter der Rufnummer 02202 205-444 steht die Polizei Rhein-Berg gerne für Fragen und Beratungen rund um die Themen Kriminalprävention und Opferschutz zur Verfügung.(st)

