Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Täter stehlen Werkzeug aus Rohbau

Bergisch Gladbach (ots)

Unbekannte Täter brachen auf bislang ungeklärte Art und Weise in ein Einfamilienhaus an der Kempener Straße ein. Das Haus befindet sich zur Zeit im Rohbau. Der Berechtigte stellte den Einbruch am Mittwoch (19.10.) gegen 11:00 Uhr fest und verständigte die Polizei. Zuletzt hatte er das Haus am Montag (17.10.) gegen 20:00 Uhr unversehrt verlassen.

Nach ersten Erkenntnissen wurden ein Stemm- und ein Bohrhammer, ein Akkuschrauber, eine Tigersäge, diverse Akkus und zwei Starkstromkabel gestohlen. Die Werkzeugkisten, in welchen sich die Werkzeuge befanden, wurden von den Tätern zurückgelassen. Der Beuteschaden liegt im unteren vierstelligen Bereich.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige wegen besonders schweren Falles des Diebstahls auf. Hinweise zu dieser Tat werden von der Polizei unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen genommen. (th)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell