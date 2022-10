Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rheinisch-Bergischer Kreis - Vorletzter Infotermin vor dem Ende der Bewerbungsfrist

Rheinisch-Bergischer Kreis (ots)

Am Mittwoch (26.10.) findet um 18:00 Uhr der vorletzte Infotermin für den "Polizeinachwuchs" statt, bevor die Bewerbungsfrist dann Ende November endet. "Egal ob mit mittlerer Reife oder Abitur, wer sich für einen spannenden und vielseitigen Job interessiert, der ist beim Team 110 richtig!", sagt Carsten Merkel, Einstellungsberater bei der Polizei Rhein-Berg.

Die Bewerbungsfrist sowohl für das Duale Studium und die FOS für das Jahr 2023 endet am 30.11. Wer sich bis dahin über die beruflichen Chancen bei der Landespolizei NRW informieren will, ist am 26.10. im zentralen Dienstgebäude in Bergisch Gladbach, Hauptstraße 1-9 beim Infotermin herzlich willkommen. Die neue Fachoberschule Polizei und der duale Studiengang werden im Detail dargestellt und die Bewerbungsvoraussetzungen erläutert. Außerdem Thema: wie geht es nach dem Abschluss weiter und welche Verwendungsmöglichkeiten bestehen bei der Landespolizei NRW. "Das und vieles mehr erfahren die Interessierten am 26.10. Ich freue mich, wenn wieder viele kommen."

Anmeldungen zum Infotermin und alternativ individuelle Terminabsprachen sind per Mail an bewerbung.gl@polizei.nrw.de erwünscht. Vorab informieren kann man sich unter www.genau-mein-fall.de. (st)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell