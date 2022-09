Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Rieschweiler-Mühlbach (ots)

Im Zeitraum zwischen 22.00 Uhr des 18.09.22 und 09.30 Uhr des 19.09.22 befuhr eine Fahrzeugführerin oder ein Fahrzeugführer mit dessen Fahrzeug die Bergstraße in Rieschweiler-Mühlbach. Beim Vorbeifahren wurde hierbei aufgrund fehlenden Seitenabstandes ein am Fahrbahnrand abgestellter schwarzer VW Tiguan touchiert, sodass nahezu die komplette Beifahrerseite beschädigt wurde und folglich ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 5.000 Euro entstand. Die Unfallverursacherin/der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Unfallgeschehen unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen der Tat werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben unter der Telefonnummer 06333 9270 oder unter piwaldfischbach-burgalben@polizei.rlp.de zu melden. |piwfb

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell