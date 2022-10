POL-RBK: Leichlingen - Einbrecher trifft auf Bewohner und flüchtet

Bergisch Gladbach (ots) - Unbekannte Täter brachen auf bislang ungeklärte Art und Weise in ein Einfamilienhaus an der Kempener Straße ein. Das Haus befindet sich zur Zeit im Rohbau. Der Berechtigte stellte den Einbruch am Mittwoch (19.10.) gegen 11:00 Uhr fest und verständigte die Polizei. Zuletzt hatte er das Haus am Montag (17.10.) gegen 20:00 Uhr unversehrt verlassen. Nach ersten Erkenntnissen wurden ein Stemm- und ...

mehr