Polizei Bielefeld

POL-BI: Mehrere Kfz-Aufbrüche in Oldentrup und Heepen

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Oldentrup, Heepen - Unbekannte verschafften sich in der Nacht auf Montag, 09.01.2023, gewaltsam Zugang zum Fahrzeuginneren verschiedener Wagen an der Hillegosser Straße, Hassebrock und Salzufler Straße.

Zwischen 18:00 Uhr am Sonntag und 07:10 Uhr am Montag schlugen unbekannte Täter Seitenscheiben eines grauen Mercedes E-Klasse und eines grauen Opel Astra ein, die an der Hillegosser Straße standen. Beute machten die Täter nicht. Einen grauen Nissan X-Trail versuchten sie aufzuhebeln, was ihnen jedoch nicht gelang.

An der Straße Hassebrock hatten es die Täter auf einen schwarzen Fiat Doblo abgesehen. Zwischen 13:00 Uhr und 07:30 Uhr schlugen sie die hintere linke Seitenscheibe ein und durchwühlten das Fahrzeug ohne etwas zu entwenden.

Der Fahrer eines Citroen Berlingo bemerkte ebenfalls am Montagmorgen, dass an seinem Van, den er am Freitag, 15:00 Uhr, an der Salzufler Straße abgestellt hatte, eine Seitenscheibe eingeschlagen worden war. Es fehlte ein Muster für Putzarbeiten aus dem Inneren des Wagens.

Hinweise zu den Aufbrüchen nimmt das Kriminalkommissariat 16 unter der 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell