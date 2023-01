Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher nutzen gekippte Fenster

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Sennestadt - An zwei Bielefelder Tatorten sind Unbekannte zwischen Samstag, 07.01.2023, und Sonntag, 08.01.2023, durch Fenster in Kippstellung in Häuser eingedrungen.

Zwischen 12:30 Uhr und 19:00 Uhr ist ein Einbrecher am Samstag an einem Mehrfamilienhaus der Ziegelstraße auf ein gekipptes Fensterelement aufmerksam geworden. Er nutzte ein vorhandenes Baugerüst, um in eine Wohnung in der oberen Etage zu gelangen. In der Wohnung fand der Einbrecher Schmuck und entfernte sich von dem Tatort in Nähe der Herforder Straße.

An der Werrastraße stieg ein Einbrecher durch ein gekipptes Fenster im Erdgeschoss eines Wohnhauses ein und erbeutete unter anderem ein Portemonnaie, einen Trainingsanzug und zwei Jacken. Der 44-jährige Anwohner schlief zur Tatzeit am Sonntag, zwischen 02:00 Uhr und 10:00 Uhr, in einer anderen Etage.

Die Polizei fragt, wer hat in dem Bereich der beiden Tatobjekte etwas Auffälliges beobachtet? Hinweise bitte an das:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 16 / 0521/545-0

