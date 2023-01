Polizei Bielefeld

POL-BI: Ablenkung erfolgreich: Frauen stehlen E-Zigaretten

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Am Sonntag, 08.01.2023, gelang es einem Quartett Zigaretten in einer Tankstelle Am Stadtholz zu stehlen.

Ein Mitarbeiter bediente gegen 17:30 Uhr einen Kunden in der Tankstelle zwischen der Herforder Straße und der Eckendorfer Straße. Der Mann beabsichtigte, Zigaretten zu kaufen und lenkte den Blick des Verkäufers auf die verschiedenen Packungen. Aufgrund der Sprachbarriere gestaltete sich das Gespräch schwierig und die Zigarettenauswahl dauerte länger.

Zu diesem Zeitpunkt befand sich eine Frau in Begleitung des Kunden und schaute sich in der Tankstelle um. Dann betrat eine zweite Frau den Laden und hielt sich mit der ersten Frau im Bereich des Verkauftresens auf, wo die E-Zigaretten auslagen.

Im Anschluss an das erste Verkaufsgespräch erkundigte sich nun ein weiterer Mann nach Batterien.

Nachdem die vier Personen gegangen waren, stellte der Mitarbeiter fest, dass 20 E-Zigaretten gestohlen worden waren. Der Angestellte hatte das Gefühl, dass die vier Personen zusammengehörten und gemeinsam den Diebstahl verübt hatten.

Laut Beschreibung des Mitarbeiters hatte der erste Mann kurze, dunkle Haare und er trug eine helle Jeansjacke.

Die Frau, die in Begleitung des Mannes war, hatte eine korpulente Statur und dunkle Haare. Sie trug ein gestreiftes Langarmshirt, eine lange Weste und schwarze Stiefel.

Beide Personen hatten laut Zeugenaussagen ein südländisches Erscheinungsbild.

Zu den weiteren Personen konnte er keine Angaben machen.

Hinweise zu dem Diebstahl nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der 0521/545-0 entgegen.

