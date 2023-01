POL-BI: Mann entreißt Stoffbeutel und flüchtet

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Mitte - Sennestadt - An zwei Bielefelder Tatorten sind Unbekannte zwischen Samstag, 07.01.2023, und Sonntag, 08.01.2023, durch Fenster in Kippstellung in Häuser eingedrungen. Zwischen 12:30 Uhr und 19:00 Uhr ist ein Einbrecher am Samstag an einem Mehrfamilienhaus der Ziegelstraße auf ein gekipptes Fensterelement aufmerksam geworden. Er nutzte ein vorhandenes Baugerüst, um in eine ...

mehr